TPL Linea, prosegue la sanificazione dei bus e del parco mezzi

Savona. Cartellonistica, posti a sedere delimitati e obbligo di mascherina per viaggiare sugli autobus. Ma non solo: TPL Linea srl prosegue a pieno ritmo l’azione di sanificazione e igienizzazione del parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico savonese, indispensabile per rispettare appieno le disposizioni anti-Covid e garantire la massima pulizia e igiene ai viaggiatori, all’utenza e al personale.

La fase di progressiva ripartenza dopo l’emergenza sanitaria ha comportato un notevole sforzo operativo per TPL Linea, che ha messo al centro la sicurezza sanitaria sui propri autobus di linea, oltre che negli ambienti di lavoro dell’azienda.

... » Leggi tutto