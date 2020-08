Caos autostrade, lavori in galleria: ancora code a Genova in A10 e sul nuovo ponte

Genova. Ancora disagi al traffico sulle autostrade nonostante l’apertura del nuovo ponte sul Polcevera e la rimozione della maggior parte dei cantieri.

Proprio sulla A10 si registrano diversi chilometri di coda in direzione Levante a causa del restringimento di corsia in A7 all’interno della galleria Monte Galletto, lo stesso tunnel che dall’11 agosto sarà chiuso per due settimane in direzione nord per lavori urgenti di manutenzione.

