Come muoversi a piedi a Genova risparmiando tempo, ecco le nuove mappe “Metrominuto”

Genova. Quattro percorsi turistici pedonali “colorati” tra le strade e i palazzi di Genova, organizzati e tracciati su cartelli, pannelli direzionali con QR code e pavimentazione per consentire a cittadini e turisti di conoscere, sempre di più e sempre meglio, le bellezze del centro storico.

Il progetto, a cui hanno lavorato insieme assessorato al turismo e Soprintendenza in collaborazione con il Municipio I Centro Est e la Camera di commercio, consiste in quattro itinerari contrassegnati da diversi colori, pensati per aiutare turisti e residenti a scoprire Genova e il suo centro storico in maniera chiara e piacevole, in totale sicurezza e senza mai perdere l’orientamento.

