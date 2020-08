Il gruppo Banca Carige tra i primi ad attivare l’operatività del “Bonus Vacanze”

Liguria. Fra i primi sul mercato, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca hanno già attivato il nuovo servizio di acquisto del credito di imposta generato dal “Bonus Vacanze”.

La nuova offerta dedicata alle imprese turistico ricettive, agli agriturismi e bed & breakfast prevede l’acquisto del “credito di imposta Vacanze” per consentire alla clientela che opera nel settore turistico di fronteggiare eventuali esigenze di liquidità connesse all’accettazione del “bonus vacanze”, in aggiunta agli usuali mezzi di pagamento (contanti, assegni, pagamenti con carte), mediante l’utilizzo di una linea di credito. L’importo minimo cedibile è di 500 euro per singola cessione, anche cumulativa di più “bonus vacanza”.

