Lavoro, le residente protette “Sereni Orizzonti” cercano infermieri e Oss ad Alassio, Borghetto, Calice e Spotorno

Ponente. Il gruppo italiano delle residenze protette Sereni Orizzonti è alla ricerca di nuovo personale sanitario da inserire nelle strutture di Alassio, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure e Spotorno. Infermieri e operatori sociosanitari sono le figure richieste da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda distribuita su tutto il territorio nazionale per la costruzione e la gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti.

I contratti proposti sono di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato oppure in rapporto di libera professione: “Da ormai molto tempo Covid free, le RSA del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un significativo aumento dell’offerta di lavoro” afferma Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di Sereni Orizzonti.

... » Leggi tutto