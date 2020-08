Ospedali, Salvini sconfessa Viale e boccia la privatizzazione: “Quando il pubblico funziona si investa su quello”

Albenga. “Io penso che la compresenza e la concorrenza positiva di pubblico e privato sia importante ma, laddove il pubblico funziona, io penso che sia meglio e più giusto investire su quello. Meglio la via pubblica che quella privata? In questo caso sì“.

Eccola lì, la bordata che non ti aspetti e che sembra destinata a cambiare le carte in tavola sul tema della sanità ligure. A lanciarla è Matteo Salvini, in esclusiva ai microfoni di IVG nel corso della sua visita di ieri ad Albenga. Ed è una bordata destinata a far tremare il palazzo della Regione Liguria, e nello specifico l’ufficio di Sonia Viale: dopo anni in prima linea nella battaglia per privatizzare gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, infatti, l’assessore alla Sanità si ritrova “sconfessata” nel suo operato dallo stesso leader del suo partito di appartenenza, la Lega.

... » Leggi tutto