Seguono la partita sulle gru, premiati dalla Virtus Entella: “Lo stadio ci mancava tantissimo”

Chiavari. L’idea del weekend. I primi a farlo in Italia, ripresi in tutta Europa. Dalla famosissima pagina Calciatori Brutti fino alla CNN, tutti hanno parlato dei temerari tifosi della Virtus Entella che, in occasione del match contro il Cittadella, hanno assistito alla partita… allo stadio. Stadio? Sarebbe tutto nella norma se non stessimo parlando di impianti sportivi off limits causa Covid e, quindi, dell’impossibilità di seguire i match dalle tribune per i supporters.

Ma i tifosi biancocelesti si sono ingegnati e hanno trovato la soluzione: vedere le partite dalle… gru! Avete capito bene. Sei temerari tifosi biancocelesti si sono organizzati e hanno noleggiato tre gru parcheggiate appena all’esterno del Comunale dalle quali, muniti di caschetto e di tutte le precauzioni necessarie, hanno supportato gli uomini di mister Boscaglia per tutti i novanta minuti.

