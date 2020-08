Sirti annuncia 110 esuberi a Sampierdarena, Genova perde altri posti di lavoro

Genova. Sono 110 i posti di lavoro a rischio a Genova dopo che la Sirti, azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha annunciato 700 esuberi su tutto il territorio nazionale.

A essere interessati per il momento sono i tecnici della sede della Fiumara che si occupano di controllo e progettazione del segnalamento ferroviario. L’azienda, infatti, ha annunciato in maniera non ufficiale di voler vendere quel settore e ha disdettato alcune parti del contratto integrativo.

