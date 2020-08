Un canteriano ai preliminari di Champions League

Paolo Martini, classe 2001, di ruolo tuttocampista, leader storico e capitano coraggioso della Cantera Torre de Leon ce l’ha fatta. Dopo aver convinto in una settimana di attenta provinatura ha firmato il contratto con il Tre Fiori San Marino, squadra che ha vinto il campionato sammarinese 2019/2020.

Incontrerà nel primo round in programma nei preliminari di Champions League sabato alle 15 a Nyon in Svizzera il Linfield che è campione in carica in Irlanda del Nord.

