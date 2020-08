Vendita Gallinara, Paita (IV): “Restituire l’isola allo Stato”

Albenga. “E’ indispensabile che il governo intervenga per impedire che l’isola della Gallinara corra il rischio di diventare, da gioiello naturalistico, oggetto di sciagurate operazioni speculative”. Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della commissione trasporti alla Camera.

“La Gallinara è un patrimonio naturalistico e turistico di fondamentale importanza per la Liguria. Per questo dobbiamo fare il possibile per preservarne la bellezza e la qualità ecologica. Non possiamo permettere che non ci siano garanzie per il rispetto dell’isola, della sua storia e del suo ecosistema. Chiediamo quindi al ministro Franceschini di farsi carico della questione e compiere i passi necessari perché la proprietà dell’isola torni alla Stato”.

