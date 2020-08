Viabilità, il programma di chiusure previste per questa notte su A7 e A26

Genova. Sono ancora presenti alcuni by-pass fissi che consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate da cantieri di manutenzione sulle gallerie, dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi.

A7 Serravalle-Genova – chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto verso Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione di Milano. Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante verrà deviato in A7 verso Genova ovest, da cui attraverso la viabilità ordinaria potrà raggiungere Bolzaneto. Chi proviene dalla A10 Genova-Savona ed è diretto verso Milano potrà uscire a Genova ovest sulla A7 da cui raggiungere Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria o, in alternativa, utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce e tramite la Diramazione Predosa Bettole raggiungere la A7 in direzione di Milano.

... » Leggi tutto