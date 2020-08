Carcarese “a 2000”: arrivano Brovida e Croce, confermato Volga

Carcare. Si arricchisce il reparto giovani della Carcarese grazie all’arrivo in biancorosso di Gabriele Brovida e Samuele Croce. Stesso anno di nascita, il 2000, e uguale la carriera, entrambi cresciuti nella giovanili della Cairese, dove contano anche alcune presenze in prima squadra e poi l’esperienza in Promozione con il Bragno, per Brovida una stagione per Croce due. Opposto è invece il ruolo: Brovida, infatti, è un attaccante, Croce un difensore.

“Due giovani, ma con esperienze in prime squadre di categorie superiore – ha detto il direttore sportivo Edoardo Gandolfo durante la presentazione -. Siamo sicuri che daranno il loro contributo alla causa, siamo felici di averli qui con noi“.

