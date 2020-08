Crociere pronte a ripartire, tampone per tutti i passeggeri che saliranno a bordo

Genova/Savona. Potrebbe arrivare entro la settimana il via libera alla ripartenza delle crociere, ferme da marzo per l’emergenza coronavirus. Il ministro della salute Roberto Speranza ha confermato in Senato: “Nel prossimo decreto che porteremo al Consiglio dei ministri faremo ripartire alcune attività, come le attività fieristiche e le navi da crociera“. Decreto che sarebbe dovuto arrivare già nei primi giorni di agosto ma che era stato rinviato.

Le prime crociere potrebbero partire tra fine agosto e inizio settembre, visto il tempo necessario ad allestire le navi e mettere in vendita i biglietti. La misura riguarderebbe da vicino l’economia ligure visto che i porti di Genova e Savona rappresentano gli hub delle due maggiori compagnie operanti in Italia, Costa Crociere e Msc, pronte a riprogrammare i viaggi nel Mediterraneo con due navi ciascuna. Al momento non trapelano informazioni ufficiali, ma fonti interne confermano che tutto è pronto per prendere nuovamente il largo.

... » Leggi tutto