Milano-Sanremo, multe fino a 4 mila euro per chi assiste e passaggi “periferici” per evitare assembramenti

Liguria. Multe salatissime a chi si ferma ad assistere al passaggio dei corridori e una “deviazione nella deviazione” che porterà la carovana di ciclisti a percorrere strade periferiche, possibilmente lontane dal centro cittadino e quindi dal potenziale pubblico. Sono queste le due “mosse” messe in campo rispettivamente dal Comune di Sanremo e dal Comune di Alessandria per evitare assembramenti in occasione del passaggio della Milano-Sanremo sui loro territori.

Nelle scorse settimane la decisione di una buona parte dei sindaci savonesi di non consentire la “sfilata” della classicissima sui tratti di Aurelia di loro competenza a meno che gli organizzatori (Rcs) non avessero garantito la presenza di steward anti-assembramento aveva scatenato proteste e perplessità. Da un lato, infatti, i sindaci avevano ribadito l’impossibilità di provvedere con forze proprie a questo genere di controllo (troppo esiguo il numero di agenti di polizia locale a disposizione delle amministrazioni, comunque impegnati in altre attività); dall’altro, in tanti avevano sottolineato la necessità di “non perdere un’occasione per promuovere il territorio”.

