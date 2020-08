“Non avete scuse”, il programma di Fridays for Future: acqua pubblica, no plastica ed educazione green

Genova. “Abbiamo prodotto un documento insieme con esperti, professori e professoresse dell’Università di Genova e messo per iscritto tutto quello che oggi noi giovani vogliamo dalla politica per la nostra regione”. A dirlo è il gruppo regionale di Fridays For Future Liguria nel comunicato stampa che presenta il suo manifesto elettorale per le prossime elezioni regionali.

“Ci hanno detto che siamo una generazione senza idee e noi siamo scesi in piazza per dimostrare che non era vero e rivendicare quelle idee – affermano – Ci hanno detto che la nostra visione mancava di concretezza e noi, prendendo a cuore la questione, abbiamo studiato come mettere in pratica gli accordi di Parigi a livello regionale, impegnandoci per più di un anno in questo lavoro che siamo lieti di presentarvi”.

