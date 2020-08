Nuova illuminazione, aperture straordinarie e visite notturne: tante occasioni per ammirare la bellezza delle Grotte di Borgio

Borgio Verezzi. Le Grotte di Borgio Verezzi sono un patrimonio inestimabile sia del nostro comprensorio che della regione Liguria, per bellezza, importanza, unicità e caratteristiche geologico-minerali. Proprio in quest’ottica proseguono le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Arcadia per promuovere il sito naturalistico.

Dopo il successo nelle festività natalizie, solo nel periodo compreso tra il 6 ed il 31 agosto, sarà allestita una illuminazione straordinaria dedicata ai punti particolarmente spettacolari del percorso ipogeo, con lo scopo di sottolinearne la bellezza ed enfatizzarne i colori, che rendono le grotte di Borgio Verezzi le più colorate d’Italia. Le caratteristiche dei vari minerali saranno quindi ulteriormente esaltate da un’illuminazione studiata appositamente, ma che potrà essere utilizzata per un breve periodo al fine di non rovinare il delicato equilibrio di questo mondo sotterraneo.

... » Leggi tutto