Rally della Lanterna, aperte le iscrizioni alla 36ª edizione

Genova. È ufficialmente iniziato con l’apertura delle iscrizioni il programma del 36° Rally della Lanterna, 4° Rally Val d’Aveto, che sabato 5 e domenica 6 settembre aprirà il Challenge Rally Zona 2, serie orfana delle gare lombarde che verrà assegnata solamente in base ai risultati del Lanterna e del Rallye di Sanremo di inizio ottobre (entrambe le gare avranno coefficiente 1.5). Le iscrizioni potranno essere inviate fino mercoledì 26 agosto, giorno in cui gli organizzatori della Lanternarally inizieranno a compilare un elenco iscritti che si preannuncia, secondo le prime indiscrezioni, ricco e di qualità.

Come previsto dalle norme inserite nel protocollo di sicurezza stilato da Acisport, la procedura di iscrizione sarà esclusivamente online su www.lanternarally.it, così come lo saranno anche tutte le operazioni di verifica preliminari, per evitare ogni forma di assembramento e di potenziali situazioni a rischio.

