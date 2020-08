Regionali 2020, la Lega scioglie le riserve: Stefano Mai capolista nel savonese

Liguria-Savona. “È partita la campagna elettorale della Lega tra la gente: con Salvini scelti i capilista”. L’annuncio porta la firma del deputato e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi.

E la novità che ci riguarda da vicino è la figura scelta per ricoprire il ruolo di capolista della Lega in provincia di Savona, ovvero l’assessore regionale all’Agricoltura uscente ed ex sindaco di Zuccarello Stefano Mai.

