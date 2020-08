Scudetto Under 18 per l’Andora bocce: un trionfo costruito in tre anni

Andora. L’Andora ha conquistato il campionato italiano Under 18 di bocce. Le sfide nazionali si sono svolte in Val d’Aosta, a Pont Saint Martin. Nella finale per lo scudetto il team di Andora ha vinto per 8-2 contro la Bassa Valle Helvetia. I campioni d’Italia sono: Nicholas Gallizia, Edoardo Graziano, Nicolò Rossi, Simone Rossino, Stefano Sciutto.

La corsa verso il tricolore era cominciato con il match di Savona, durante il quale i giovani in azzurro hanno prevalso per 8-4 contro i rivali della Calvarese. La gara si è svolta presso i campi de La boccia Savona, in via Torino. Le specifiche della gara: Edoardo Graziano per l’Andora ha prevalso 22-11 nel combinato, equilibrando così la vittoria nel tiro di precisione di Nicholas Gallizia per la Calvarese. Simone Rossino ha poi vinto per 26-25 nel tiro progressivo, mentre nella prova individuale ha prevalso Edoardo Graziano per 13-9. La Calvarese ha poi vinto la sfida a coppie, mentre Sciutto e Gallizzia hanno vinto il doppio per 39-21.

