Serteco Volley School, la giovane Chiara Fabbrini promossa in prima squadra

Genova. Dopo i recenti nuovi innesti per la prossima stagione di Serie B2, un’altra nota lieta in casa arancionera, sempre nel segno del progetto giovani Olympia-Serteco: Chiara Fabbrini, uno dei migliori prospetti del settore giovanile delle coccinelle, nella prossima stagione sarà aggregata alla prima squadra guidata da Mario Barigione.

Per la giovane banda classe 2004 sarà una stagione ricca di impegni tra Under 17, Serie D e prima squadra in Serie B2.

