Stop alcolici la sera e chiusura notturna, oggi incontro tra i comandanti delle polizie locali per cercare un accordo

Savona. Un parziale accordo sullo stop alla vendita d’asporto degli alcolici alla sera (probabilmente a partire dalle 20), nulla di fatto invece sulla possibile chiusura notturna anticipata dei locali (alle 2 di notte o addirittura, come accade a Savona, all’una). Questo l’esito del vertice in Prefettura di ieri: troppo diversi i pareri dei vari sindaci, troppo diverse le esigenze dei diversi territori per concordare una ordinanza unica da Varazze ad Andora in tal senso. E soprattutto troppe perplessità da parte di alcuni primi cittadini sia sull’opportunità di una simile ordinanza (che andrebbe inevitabilmente a penalizzare alcuni locali) sia sulla possibilità concreta di farla rispettare.

Proprio per questo è previsto nella giornata di oggi un nuovo incontro, ma questa volta tra i comandanti delle varie polizie locali della provincia, per cercare un punto d’incontro tra le varie esigenze che permetta di fare “sintesi” sui vari punti della bozza di ordinanza disposta ieri. “Al massimo oggi pomeriggio potremo avere un quadro più completo possibile – fa sapere il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio – Noi già da ieri abbiamo parlato e ci siamo confrontati con le associazioni, soprattutto con i gestori dei locali nella Darsena, per capire come muoverci”. Ciò che emergerà dal colloquio di oggi tra i comandanti potrebbe portare a una modifica dell’ordinanza savonese, con un posticipo dell’orario di chiusura (attualmente fissato all’una).

