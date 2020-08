Uiltrasporti, Gulli: “Emergenza organico in Atp esercizio”

Genova. “Sono oltre 13 mila le giornate di ferie arretrate da smaltire, più le spettanze dell’anno in corso, per gli autisti ATP Esercizio. Eppure ai lavoratori vengono negate le ferie. Fra doppi turni e riposi non goduti ATP si avvia, probabilmente, al taglio del servizio. Tutto ciò genera ai lavoratori problemi di salute e sicurezza a causa dello stress per il sovraccarico di lavoro. Questo nel 2020 ha dell’incredibile”, lo dice Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti.

“Allo stato attuale mancano all’organico aziendale più di 20 autisti, ai quali si andranno ad aggiungere i futuri pensionamenti previsti entro l’anno in corso. A fronte di questa emergenza, ATP ha programmato solo 2 assunzioni, un pannicello caldo rispetto alle esigenze del servizio. L’incertezza negli organici non è solo un caso che si apre con le ferie estive, è un problema strutturale da risolvere al più presto: a rischio il taglio del servizio reso ai cittadini”, prosegue.

