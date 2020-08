Un americano a Recco: ecco Ben Hallock

Recco. Arriva dagli Stati Uniti l’ultimo colpo di mercato biancoceleste: Ben Hallock, centroboa nato a Santa Barbara il 22 novembre 1997, è un nuovo giocatore della Pro Recco. Il presidente Maurizio Felugo ha battuto la concorrenza dei principali club europei che si erano messi sulle tracce di uno dei talenti più puri della pallanuoto internazionale.

“Ho scelto la Pro Recco perché è il migliore club del mondo, un’opportunità impossibile da rifiutare – dichiara il neo giocatore biancoceleste -. Prendere la decisione di lasciare casa mia, e trasferirmi in un nuovo paese, non è cosa da poco, ma la considero un’avventura entusiasmante e un’occasione unica per imparare una nuova lingua e una nuova cultura; sia dentro che fuori la piscina mi aspettano grandi sfide, non vedo l’ora di cominciare ad affrontarle”.

