A Savona i parcheggi per invalidi sono occupati da chi non ne ha diritto

Savona. Mi chiamo Angelo Maggioni, sono un ex blogger (mi occupai di videodocumentare e denunciare la microcriminalità a Legino, in via Quintana) e un ufologo. Mi sono sposato con unione civile nel 2019, mio marito versa in gravi condizioni di salute ed è affetto da una malattia degenerativa senza scampo.

Invalido al 100% si muove solo su sedia a rotelle e passa la maggior parte della giornata a letto. Negli ultimi tempi sto riscontrando dei problemi legati al malcostume dei cittadini e ai pochi controlli delle forze dell’ordine, la problematica più diffusa riguardano i parcheggi invalidi, spesso carenti e quelli esistenti spesso occupati da chi non ne ha diritto.

