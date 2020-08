Ad Albisola una proiezione per riflettere sulla violenza di genere: appuntamento con “Voce del verbo Amare”

Albisola Superiore. Domenica 9 agosto, alle 21, presso l’Arena Leone (in via San Pietro 88), si terrà la proiezione del film “Primo amore” di Matteo Garrone a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV. Si tratta di un evento, ad ingresso libero, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Albisola Superiore e in collaborazione con il Cinema Don Natale Leone.

Una pellicola proiettata nel contesto del cinema all’aperto dell’Arena Leone per riflettere sulla violenza di genere, intesa quale violenza psicologica, prevaricazione e controllo in cui, a volte, può degenerare “l’amore”. La serata, infatti, è intitolata “Voce del verbo Amare” proprio a sottolineare come vi siano molti modi per amare, ma mai un amore “sano” può sfociare nella violenza, nell’abuso e nella denigrazione del proprio partner.

... » Leggi tutto