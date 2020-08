Anche l’esercito per consegnare i banchi con le ruote, riapertura delle scuole in stato confusionale

Savona. Manca poco più di un mese alla riapertura delle scuole e ci pare sinceramente che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina stia vincendo il pur difficile derby con la collega dei Trasporti Paola De Micheli nel gioco su chi faccia più danni nel governo.

Tra i provvedimenti per far ripartire la scuola un posto centrale se l’è meritato l’acquisto di banchi a un posto con le ruote per tutte le scuole italiane.

