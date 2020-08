Bus Amt troppo pieni, le associazioni insistono: “Servono più corse e più corsie gialle”

Genova. Più autobus a Genova e più corsie gialle per aumentare la velocità dei mezzi pubblici. Tornano a chiederlo le associazioni della mobilità sostenibile che denunciano: “Nessun incremento delle corsie gialle o estensione di quelle esistenti, nessun incremento del servizio, anzi, orario estivo ridotto, anche se la città non si è svuotata, e si parla di tagli, e ora scompaiono anche gli orari alle fermate”.

Nel mirino la tesi secondo cui gli autobus sarebbero pieni a causa del caos sulle autostrade: “E allora? Che facciamo? Diciamo ai

genovesi di stare a casa? Non possiamo che essere lieti che le organizzazioni sindacali abbiano incalzato l’amministrazione comunale affinché incrementi le corsie gialle. Abbiamo forti dubbi che la giunta abbia volontà di farlo, visto che in oltre tre anni, nonostante numerose richieste, non si è nemmeno provveduto ad aumentare anche solo di poco la validità oraria di quelle a tempo. Auspichiamo che le organizzazioni sindacali sostengano anche la richiesta dei comitati di incrementare il servizio del trasporto pubblico: più autisti e più bus che girano”.

... » Leggi tutto