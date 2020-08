Campionati italiani assoluti: Linda Cerruti subito davanti a tutte

Savona. Questa mattina, alle ore 10, con le eliminatorie del Solo, hanno preso il via i campionati italiani assoluti estivi di nuoto sincronizzato. Si svolgono a Savona, nella piscina Zanelli di corso Colombo.

I numeri sono ridotti rispetto al passato, dato che molte atlete non hanno potuto svolgere gli allenamenti ed hanno rinunciato. Il livello della manifestazione, comunque, è molto elevato. In gara ci sono 140 atleti ed atlete in rappresentanza di 20 società di tutta Italia. Ventitrè le partecipanti nel Solo, altrettante le coppie in gara nel Duo, undici i Liberi Combinati mentre sono sette i Duo misti.

... » Leggi tutto