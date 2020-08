Isola Gallinara, incontro Associazioni-sindaco. Tomatis: “Unione di intenti per esercitare prelazione”

Albenga. Unione di intenti, sancita dalla consegna di un mandato vero e proprio per portare avanti, per quanto possibile e nei poteri del sindaco, la strada della prelazione, al fine di far sì che l’isola Gallinara torni ad essere un bene pubblico a tutti gli effetti. È questo, in sintesi, l’esito dell’incontro-confronto andato in scena questa sera, una manciata di minuti fa, presso il municipio di Albenga.

A convocarlo, un nutrito gruppo di associazioni cittadine intenzionate a sventare l’operazione di cessione dell’isola Gallinara tra privati, tentando una “incursione pubblica” ed esercitando appunto il diritto di prelazione.

