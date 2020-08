Sanremo, il coro dei commercianti contro la Classicissima ad agosto: «Potremmo decidere di tenere chiuso»

Sanremo. Classicissima in pieno agosto, è un coro unanime quello che si solleva da parte dei commercianti matuziani che pensano di essere stati danneggiati dal riposizionamento della Milano-Sanremo in questo sabato di alta stagione. Da un sondaggio realizzato dal Movimento Imprese Italiane su oltre 140 attività matuziane, è emerso che più dell’80% non ha preso bene lo slittamento della competizione in questo periodo dell’anno, mentre soltanto 16 hanno detto di essere contente della nuova data stabilita da Rcs.

... » Leggi tutto