Savona, Videomessaggio di Elisa D’Ospina per celebrare “Curvy on the beach – Bellezze…a tutto tondo”,

Savona. Sabato 8 agosto alle ore 16:00 l’inaugurazione di “Curvy on the beach – Bellezze…a tutto tondo”, l’opera vincitrice del bando promosso dall’amministrazione comunale “Giardini d’Artista”. “Un manifesto per tutte le donne che devono iniziare a volersi bene, un manifesto contro il body shaming” . Così la definisce in un video messaggio Elisa D’Ospina, modella curvy più conosciuta in Italia, oltre che conduttrice televisiva, blogger e autrice del libro “Una Vita tutta curve”.

“Ma non solo, è anche e soprattutto un messaggio chiaro a favore delle donne che ancora una volta il sindaco Ilario Caprioglio vuole lanciare” commenta la D’Opsina che racconta: “Io e Ilaria ci siamo conosciute anni fa, è tanto tempo che prendiamo parte ad iniziative che ci accomunano. Vi ringrazio, spero di essere lì presto, un bacio a tutta Savona”.

