Società per Cornigliano, Debora Pizzorno è la nuova presidente

Genova. Dopo mesi di vacanza dell’incarico il consiglio di amministrazione di Società Per Cornigliano si è riunito in data odierna e ha nominato come nuova presidente della società, Debora Pizzorno, architetto, recentemente indicata da Regione Liguria come consigliere di amministrazione della società.

La carica era vacante dal febbraio scorso, dopo le dimissioni di Cristina Repetto, e poi a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria. A febbraio le dimissioni della Repetto erano avvenute nell’ambito della polemica sull’autoparco anche se la diretta interessata ha sempre giustificato ufficialmente la scelta come dettata da motivi personale.

