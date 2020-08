Viadotto Bisagno, detriti precipitano dai cantieri notturni. Pastorino: “Incuria inaccettabile”

Genova. Sul viadotto Bisagno si è tornato a lavorare, mentre sotto, i residenti son tornati a raccogliere detriti piovuti dall’alto. Questa l’estrema sintesi di quanto successo questa notte in zona Gavette, dove il gigante della A12 da oltre 50 anni risiede, in una convivenza sempre più difficile con gli abitanti del quartiere.

Come è noto, e come abbiamo più volte raccontato su queste pagine, in questi mesi partiranno i grandi cantieri in quota per sistemare il viadotto, considerato non proprio in buona salute dall’ispettore del Mit Placido Migliorino, e come avevamo avuto modo di documentare anche noi. Nelle more del progetto di ristrutturazione, sarebbe prevista la collocazione di una rete di sicurezza per evitare episodi del genere, ma ancora non è stata installata

