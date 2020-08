Alassio, minoranze contro il White Party Gala Dinner: “Iniziativa maldestra e inopportuna”

Alassio. Una “iniziativa maldestra e inopportuna dell’amministrazione Melgrati-Galtieri, malcelata sotto le mentite spoglie di evento culturale”, a cui avrebbero partecipato solo “pochi accoliti”. Con queste parole i gruppi consiliari “Alassio volta pagina”, “Alassio 365” e “Semplicemente Alassini” si scagliano contro il “Festival della Cultura di Alassio 2020 – White Party Gala Dinner – Bubbles, Jewelry, Cinema”, svoltosi sul molo di Alassio lo scorso 4 agosto.

Le minoranze stigmatizzano l’evento: “Nonostante le chiare direttive contenute nella nota della Prefettura che in tempi di pandemia da Covid-19 hanno costretto la maggior parte delle associazioni e degli enti a rinunciare a sagre e eventi per evitare assembramenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, gli amministratori alassini non si sono fatti scrupolo di adibire lo spazio pubblico del molo Bestoso a location esclusiva per una cena snob. Il pregiudizio arrecato agli esercizi commerciali della zona ha reso ancora più manifesta l’inconsistenza dell’iniziativa, svilendone il significato”.

