Andora. Una novità in Promozione, una in Prima Categoria, una in Seconda Categoria. Il calciomercato non si ferma nemmeno nel secondo sabato di agosto.

In Promozione, approda al Bragno l’attaccante Filippo Saino. Leva 1994, oltre ad aver militato a lungo nell’Aurora Calcio, ha difeso anche i colori dell’Altarese. Sarà la sua prima esperienza in questo campionato.

