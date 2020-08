Campionati italiani assoluti: Olimpia Benvenuto conclude quattordicesima

Savona. La manifestazione si svolge a porte chiuse, pertanto il pubblico non ha potuto ammirarla ed applaudirla. Linda Cerruti, però, riceverà comunque, come sempre, complimenti ed elogi per il suo risultato.

La sincronetta nolese, cresciuta nella Rari Nantes Savona, ha conquistato ancora una volta il titolo di campionessa italiana. Lo ha fatto nella piscina di casa, in corso Colombo, dove si è aggiudicata la gara del Solo ai Tricolori assoluti estivi, la cui finale, con quattordici partecipanti, si è svolta nel primo pomeriggio odierno.

... » Leggi tutto