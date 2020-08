Classicissima a Van Aert: lo spettacolo sul nuovo percorso apre a grandi novità

Sanremo. Wout Van Aert ha vinto l’edizione numero 111 della Milano – Sanremo. Il giovane belga, che si era già aggiudicato sabato scorso la Strade Bianche, sul traguardo della Riviera ha anticipato allo sprint il francese Julian Alaphilippe. Il nuovo percorso si è dimostrato estremamente spettacolare e la corsa molto più difficile, tanto che più voci in giornata hanno supportato l’ida di mantenerlo anche nell’edizione 2021.

Tutto si è deciso sul Poggio, come vuole ormai una tradizione pluridecennale; Van Aert ha dimostrato di avere talento e forma, così come in grande forma è sembrato il francese Alaphilippe, che proprio sull’ultima salita è parso addirittura più brillante, ma non è riuscito a fare il vuoto. Il vincitore del 2019 ha così ceduto lo scettro al termine di una lunga ed estenuante volata a due. Il gruppo è stato regolato allo sprint da Michael Matthews, davanti a Peter Sagan, mentre quinto e migliore degli italiani è giunto Nizzolo. Buona la prova anche per Vincenzo Nibali, che ha acceso la battaglia e poi cercato di tenere il passo dei due attaccanti insieme al polacco della Ineos Kwiatkowski.

