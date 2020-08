Controlli del venerdì sera nei vicoli, la polizia locale arresta un pusher

Genova. Poco prima di mezzanotte, in salita Pollaiuoli, nel centro storico, il nucleo anti degrado ha fermato un uomo che, perquisito, è risultato avere con sé 8 involucri contenenti marijuana e 182 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita. Accompagnato in questura per i rilievi, lo straniero, di nazionalità ecuadoriana, 21 anni, è risultato avere a suo carico precedenti specifici. È stato arrestato. Questa mattina, alla direttissima, è stato convalidato l’arresto. L’uomo ha patteggiato 4 mesi di reclusione con sospensione della pena.

Sempre ieri sera, gli uomini del nucleo Commercio del reparto hanno sanzionato 2 artigiani alimentari di via Ravecca per i tavoli non conformi al consumo sul posto (avevano quelli previsti solo per i pubblici esercizi). Due pubblici esercizi di via Canneto il Lungo sono stati sanzionati per l’inosservanza del regolamento comunale che prevede la responsabilità del controllo sugli avventori all’esterno del locale per evitare gli schiamazzi.

... » Leggi tutto