Eccellenza, Promozione, Prima Categoria: le prime date dei gironi

Savona. Emergono i primi dettagli relativi alle formule della Coppa Italia di Eccellenza, della Coppa Italia di Promozione e della Coppa Liguria di Prima Categoria.

Le 20 società in organico al campionato di Eccellenza parteciperanno alla Coppa Italia di Eccellenza. La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in quattro gironi da cinque squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di semifinale e finale; le prime tre giornate del primo turno verranno disputate domenica 13 settembre, mercoledì 16 settembre e domenica 20 settembre; le restanti giornate verranno disputate infrasettimanalmente.

