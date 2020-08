Parchi, nuove competenze alle aree Natura 2000, 8 centri specializzati

Genova. Nuove competenze con la creazione di 8 Centri regionali specializzati per gli Enti gestori delle Aree Natura 2000; le aree protette Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale. A Millesimo la promozione del tartufo. Al Beigua l’Altavia. All’Antola il lupo. Ad annunciarlo, l’assessore regionale all’Agricoltura e Parchi, Stefano Mai.

“Il mio intento è quello di creare dei centri specializzati che si occupino di tematiche importanti per tutta la regione – spiega l’assessore Mai -. In questi anni, ogni ente gestore delle Aree Natura 2000 ha acquisito competenze specifiche che possono essere messe a sistema per l’intera Liguria. Penso ad esempio al grandissimo lavoro di valorizzazione e promozione del tartufo che è stato fatto nell’area di Millesimo. In questo caso, infatti, ho scelto di dare proprio questa funzione a livello regionale al Parco di Bric Tana – Millesimo. Risultati così importanti raggiunti da alcuni territori della Liguria, non devono andare perduti. Anzi, vanno valorizzati e rilanciati come percorso guida per tutta la regione.”

