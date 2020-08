Sampdoria: Pepe Bordalás, se Ranieri abdicasse?

Genova. “Palanche nu ghe n’è”… quindi dovrà essere un mercato di fantasia, quello di Osti e Pecini, obbligati a qualche cessione per fare cassa, per poi sperare di pescare qualche jolly, con cui assestare la squadra, stando attenti a non urtare la giusta suscettibilità di Ranieri, al punto di vederlo “alzare i tacchi”, in caso di un mercato non di sua soddisfazione.

Inutile fare gli struzzi, il rischio c’é… ed infatti ecco uscire voci su possibili neo tecnici alternativi, tipo quella che circola in rete, relativa a José “Pepe” Bordalás Jiménez, mister emergente del Getafe, che dopo due consecutive vittorie nel campionato spagnolo di Segunda División (la prima con l’Alavés), ha portato la squadra della città, culla dell’aeronautica spagnola, a sfiorare la qualificazione in Champions League.

