“Voleva a tutti i costi il cellulare di quel giovane” rapinatore arrestato nei vicoli

Genova. Questa mattina la polizia ha arrestato un 35enne, algerino, con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e senza regolare permesso di soggiorno, per il reato di tentata rapina.

Il 35enne ha adocchiato la sua vittima, un 22enne, all’uscita della metropolitana Darsena afferrandolo per un braccio con il chiaro intento di sottrargli il cellulare dalla tasca dei pantaloni. Il 22enne, liberatosi dalla presa del rapinatore, si è diretto verso piazza Santa Sabina dove ad attenderlo vi era il padre. Il rapinatore, non ancora soddisfatto, lo ha seguito durante tutto il tragitto per poi posizionarsi davanti al furgone con cui padre e figlio avrebbero voluto allontanarsi.

