Al Festival Verezzi arriva “Toilet”, di e con Gabriele Pignotta

Borgio Verezzi. Torna a Verezzi l’attore e regista Gabriele Pignotta con “Toilet”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da lui: non un monologo, ma una commedia originale e divertente in cui gli spettatori seguono con trepidazione la vicenda del protagonista.

Che è ispirata a una storia vera e vede un manager di successo impegnato alla guida della sua auto mentre è costantemente al telefono. Avendo bisogno di una pausa, si ferma in una piccola area di servizio, senza però fare caso al nome del posto in cui si trova. Il protagonista continua a telefonare, entra in bagno e quando è il momento di uscire scopre che la porta è bloccata e che nell’area di servizio non c’è nessuno a cui chiedere aiuto per essere liberato.

... » Leggi tutto