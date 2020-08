Albisola Superiore, ecco la nuova Piazza Dante: uno spazio di aggregazione e connessione infrastrutturale

Albisola Superiore. Piazza Dante da oggi ha un volto tutto nuovo. Lo slargo che unisce le due arterie principali di Albisola Superiore (Corso Mazzini e Corso Ferrari) non è solo un importante incrocio infrastrutturale, semplificato dalla nuova rotatoria installata il 26 giugno, ma anche un luogo di aggregazione e arte, con la tradizionale fontana e il progetto culturale “Il giardino di Dante”.

Questa sera infatti il Comune di Albisola ha voluto organizzare un evento ad hoc per la cittadinanza in modo da inaugurare la nuova piazza, impreziosita da un’installazione artistica di Paolo Anselmo, artista che, nonostante abbia portato la sua arte anche all’estero, ha lasciato il suo cuore ad Albisola: non è un caso l’ultima opera esposta in Piazza Chiesa, dal titolo “PE SCIOrtî” che richiama il percorso di uscita dal recente lockdown. Il progetto è a cura del noto critico e gallerista Jean Blanchaert, e le opere di Anselmo sono state concesse in comodato d’uso gratuito.

... » Leggi tutto