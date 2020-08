Code agli imbarchi dei traghetti, traffico in tilt sull’elicoidale a Genova

Genova. Situazione sotto controllo sulle autostrade della Liguria visto che molte delle persone partite ieri resteranno in vacanza per la settimana che porta a Ferragosto, ma non mancano i disagi per la viabilità a Genova.

Dal tardo pomeriggio si registrano infatti code e rallentamenti nella zona dell’elicoidale per il forte flusso di turisti agli imbarchi dei traghetti in porto. L’ingorgo crea problemi anche per chi arriva dal casello di Genova Ovest in uscita dalla A7.

