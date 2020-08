Coronavirus, 7 nuovi contagi in Liguria e un altro paziente ricoverato in terapia intensiva

Genova. Continuano i contagi da coronavirus in Liguria: nelle ultime ventiquattro ore sono 7 i nuovi positivi segnalati nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. A differenza di sabato non si registrano decessi, ma un altro paziente è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sono 14 i nuovi guariti con doppio tampone negativo, quindi i casi totali sul territorio ligure sono 1.146, cioè 7 in meno rispetto a ieri, di cui 763 in provincia di Genova.

