Coronavirus, in Liguria niente distanziamento su bus e treni: ecco la nuova ordinanza

Genova. Resta in vigore in Liguria l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, ma nessuna riduzione dei posti disponibili su bus e treni. Lo prevede la nuova ordinanza della Regione, che recepisce le linee guida approvate il 6 agosto dalla Conferenza delle Regioni e conferma di fatto le disposizioni già in essere.

Non verrà dunque reintrodotto il distanziamento, come invece avrebbe voluto il comitato tecnico-scientifico anche per i treni regionali, in modo da “garantire la continuità del servizio pubblico mantenendo le giuste precauzioni ma senza diminuire l’offerta dei posti”, afferma la Regione Liguria in un comunicato. Resta invece l’obbligo di mantenere un metro di distanza, con riduzione dei posti disponibili, sui treni a lunga percorrenza (ad esempio gli Intercity), come da ordinanza del ministro Speranza.

