Coronavirus, la denuncia del sindacato: “Test sierologici sui poliziotti mai partiti a Genova”

Genova. “Ci chiediamo con quale coraggio la Regione Liguria, attraverso Alisa e in particolare Asl 1 e Asl 3, competenti sul territorio genovese e imperiese, possano continuare a prendere in giro i poliziotti mentre le rispettive questure subiscono passivamente tale immobilismo. Siamo arrivati a Ferragosto e anche se ci risulta che sono centinaia i poliziotti che hanno dato già dato il consenso, non è ancora stato fatto nemmeno un prelievo“.

È la denuncia di Roberto Traverso, segretario del Siap, secondo cui nonostante le promesse dell’assessore Sonia Viale i testi sierologici sugli agenti a Genova e Imperia non sarebbero mai partiti. Per questo motivo il sindacato autonomo di polizia sta valutando di presentare un esposto in Procura.

