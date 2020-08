Dall’Eccellenza alla Champions League, una presenza europea per Pier Francesco Figone

Albenga. Un pomeriggio così il 24enne Pier Francesco Figone, di Ceva, cresciuto nel settore giovanile del Torino, non se lo scorderà mai. Non capita tutti i giorni, del resto, di esordire in Uefa Champions League, la massima competizione calcistica europea per club.

Come racconta Cuneo24, il centrocampista classe 1996 ha fatto il suo ingresso in campo nella semifinale dei preliminari dell’ex Coppa Campioni con indosso la casacca del Tre Fiori, squadra di San Marino, al minuto numero 70 del match contro la compagine nordirlandese del Linfield, andato in scena ieri, sabato 8 agosto.

