Esplosioni e rapimenti in Valbormida, ma è solo il set di un film

Cairo Montenotte. È iniziata sabato 8 agosto a Cairo Montenotte la produzione di “Thirty’to Hell”, l’action movie che non risparmia bombe a mano, fiammate, esplosioni e rapimenti. Primo giorno di riprese sul viale che attraversa la frazione di Ferrania, dove la strada è stata chiusa a tratti per permettere l’arrivo sulla scena di un mezzo pesante che trasportava una banda criminale con tanto di passamontagna e armi d’assalto.

Ad attenderli il commando capitanato dallo Stunt Fighter Internazionale Walter Siccardi insieme al protagonista dell’action movie, l’attore genovese Mario Giustini nei panni di un ex militare americano alle prese con una lotta contro il tempo per salvare sua figlia e le altre ragazze tenute in ostaggio dalla banda di Andrey Nivicov, il boss del crimine interpretato da Enrico Salerno sulla scena oggi insieme ai suoi seguaci.

